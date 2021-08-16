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Испания. Примера

Пике: «Знаю, что другие капитаны также пойдут на снижение зарплаты, это просто вопрос времени»

16 Августа 2021 • 00:13 Комментировать
Барселона
4:2
Реал Сосьедад
окончен
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Защитник «Барселоны» Херард Пике после победы над «Реал Сосьедадом» (4:2) назвал мотивы решения пойти на снижение заработной платы в клубе, что позволило каталонцам зарегистрировать новичков.

- Я родился и вырос здесь. Я сделал то, что должен был, - заявил Пике в эфире Movistar. - По поводу уровня заработной платы мы говорили с другими капитанами команды.  Я знаю, что они также пойдут на этот шаг, это просто вопрос времени. Я быстро согласился для того, чтобы разблокировать дозаявку команды. Мы семья и сражаемся вместе.

Напомним, что «Барселона» попала в сложное финансовое положение и находится под давлением Ла Лиги, которая не идет на уступки в вопросе финансового фэйр-плей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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окончен Барселона 4:2 Реал Сосьедад 1.75 4 4.4
Идет 45 минута Севилья 1:0 Райо Вальекано 1.47 4.2 7.5
16.08  21:00 Вильярреал ... Гранада 1.53 4.2 6.3
16.08  23:00 Эльче ... Атлетик Б 3.85 3.3 2.05
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