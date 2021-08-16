Пике: «Знаю, что другие капитаны также пойдут на снижение зарплаты, это просто вопрос времени»

Защитник «Барселоны» Херард Пике после победы над «Реал Сосьедадом» (4:2) назвал мотивы решения пойти на снижение заработной платы в клубе, что позволило каталонцам зарегистрировать новичков.

- Я родился и вырос здесь. Я сделал то, что должен был, - заявил Пике в эфире Movistar. - По поводу уровня заработной платы мы говорили с другими капитанами команды. Я знаю, что они также пойдут на этот шаг, это просто вопрос времени. Я быстро согласился для того, чтобы разблокировать дозаявку команды. Мы семья и сражаемся вместе.

Напомним, что «Барселона» попала в сложное финансовое положение и находится под давлением Ла Лиги, которая не идет на уступки в вопросе финансового фэйр-плей.