Президент «Хетафе»: «Ла Лига вынуждена пойти «Барселоне» на уступки в ситуации с Месси»

Владелец «Хетафе» Анхель Торрес высказался по поводу переговоров по новому контракту между «Барселоной» и Лионелем Месси. По его словам, руководству Ла Лиги стоит закрыть глаза на некоторые возможные проблемы.

«Я разговаривал на эту тему с Лапортой и Хавьером Тебасом. Ла Лига не может просто так позволить себе лишиться такого игрока, как Месси. Пускай правила экономического контроля и должны быть соблюдены, но иногда нужно идти на поступки, чтобы футболисты уровня Лео заканчивали карьеру в Испании», - приводит слова Торреса Marca.

Напомним, что обладатель шести «Золотых мячей» до сих пор находится без клуба. Впрочем, различные источники сообщают, что нет ни малейших сомнений в его будущей команде – это будет каталонская «Барселона».