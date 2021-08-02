«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 8 августа

Каталонцы планируют согласовать детали нового контракта с Лионелем Месси до конца этой недели.

В стане «блаугранас» ведётся активная работа по подписанию нового соглашения с аргентинским форвардом, что подтверждает ресурс Mundo Deportivo. Каталонцы рассчитывают завершить переговорный процесс успешным подписанием контракта уже до конца текущей недели, то есть – до 8 августа. Именно на эту дату запланировано проведение Кубка Жоана Гампера, где соперником гранда Примеры станет «Ювентус».

Как известно, трудовое соглашение Лионеля Месси с «Барселоной» утратило свою юридическую силу 30 июня этого года. С той поры аргентинец формально считается свободным агентом, хотя сообщений о его расставании с клубом не поступало.