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Испания. Примера

«Барселона» не сможет заявить никого из новичков на старте сезона Ла Лиги, если не продаст нескольких футболистов

11 Августа 2021 • 14:59 Комментировать (5)
Барселона
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Реал Сосьедад
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15.08 21:00
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«Барселона» столкнулась с очередными проблемами из-за высоких зарплат футболистов, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что каталонский клуб не сможет заявить никого из новичков на старте сезона Ла Лиги, если не продаст нескольких игроков.

Президент клуба Жоан Лапорта заявил, что уход Месси не поможет вывести показатели общей зарплатной ведомости внутри коллектива на отметку в 100 процентов доходов «Барселоны». Источник отмечает, что каталонцы намерены расстаться ещё с несколькими футболистами, включая Миралема Пьянича, Самюэля Юмтити, Филиппе Коутиньо и Мартина Брайтвайта.

Напомним, что этим летом состав «Барселоны» пополнили Мемфис Депай, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия и Эмерсон.

Ранее сообщалось, что Миралем Пьянич близок к возвращению в «Ювентус».

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Барселона Ла Лига
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
11 Августа 2021 в 15:27
а чего тянут то постоянно ??? этих нужно было после финального свистка последнего матча продать , добавить туда Гризи , либо снизить его зарплату , глядишь и Месси бы не профукали
PoliticExpert
11 Августа 2021 в 16:47
С Месси, по-моему, всем изначально было ясно, что весь этот спектакль закончится жирным контрактом, бабки рулят.
Euro foot
11 Августа 2021 в 17:11
эксперту да еще и с примесью политики, конечно же виднее всех
PoliticExpert
11 Августа 2021 в 17:21
Однозначно виднее, чем мессифаперам.
Artur_one
11 Августа 2021 в 17:34
Политик с очередным обвинением в корысти прибежал. Вас хейтеров не понять, если бы он не ушел, то трус, а ушел бабки рулят!
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