«Барселона» не сможет заявить никого из новичков на старте сезона Ла Лиги, если не продаст нескольких футболистов

«Барселона» столкнулась с очередными проблемами из-за высоких зарплат футболистов, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что каталонский клуб не сможет заявить никого из новичков на старте сезона Ла Лиги, если не продаст нескольких игроков.

Президент клуба Жоан Лапорта заявил, что уход Месси не поможет вывести показатели общей зарплатной ведомости внутри коллектива на отметку в 100 процентов доходов «Барселоны». Источник отмечает, что каталонцы намерены расстаться ещё с несколькими футболистами, включая Миралема Пьянича, Самюэля Юмтити, Филиппе Коутиньо и Мартина Брайтвайта.

Напомним, что этим летом состав «Барселоны» пополнили Мемфис Депай, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия и Эмерсон.

Ранее сообщалось, что Миралем Пьянич близок к возвращению в «Ювентус».