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Испания. Примера

​«Барселона» заявила Депая и Гарсию фото

15 Августа 2021 • 09:37 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.72 4.05 4.50
Через 8 ч. 45 мин.
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Из-за неутешительной финансовой ситуации у «Барселоны» возникли трудности с заявкой нескольких новичков. Впрочем, каталонцы смогли решить вопрос и внести в заявку форварда Мемфиса Депая и защитника Эрика Гарсию. Об этом можно говорить, судя по информации с официального сайта Ла Лиги. Депай был заявлен 14 августа, а Гарсия – 15 августа.

Первый матч нового сезона «Барселона» проведёт уже сегодня, 15 августа. В родных стенах команда Рональда Кумана будет играть против «Реала Сосьедад». Стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Эрик Гарсия
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15.08  23:15 Севилья ... Райо Вальекано 1.43 4.5 7.7
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