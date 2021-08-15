Из-за неутешительной финансовой ситуации у «Барселоны» возникли трудности с заявкой нескольких новичков. Впрочем, каталонцы смогли решить вопрос и внести в заявку форварда Мемфиса Депая и защитника Эрика Гарсию. Об этом можно говорить, судя по информации с официального сайта Ла Лиги. Депай был заявлен 14 августа, а Гарсия – 15 августа.

Первый матч нового сезона «Барселона» проведёт уже сегодня, 15 августа. В родных стенах команда Рональда Кумана будет играть против «Реала Сосьедад». Стартовый свисток на стадионе «Камп Ноу» прозвучит в 21:00 по московскому времени.