Унсуэ поделился мнением об уходе Лионеля Месси из «Барселоны»

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ поделился мнением об уходе из клуба одного из лучших игроков в истории футбола Лионеля Месси.

«Это большая неожиданность. Было ощущение, что договор о новом контракте будет подписан, и мы сможем наслаждаться игрой Лео в «Барселоне». Трудно осознать его уход, но все остальные игроки команды должны понимать, что они продолжают представлять клуб. Нужно принять давление, которое на них оказывают. Раньше это делал Лео, а теперь это должны делать все остальные», - сказал Унсуэ в интервью El 10 del Barca.

Об уходе Лионеля Месси из «Барселоны» стало известно 5 августа. Клубу не удалось продлить соглашение со своей звездой из-за проблем с финансами.