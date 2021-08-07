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Испания. Примера

Унсуэ поделился мнением об уходе Лионеля Месси из «Барселоны»

07 Августа 2021 • 18:50 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.75 4.05 4.30
15.08 21:00
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Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ поделился мнением об уходе из клуба одного из лучших игроков в истории футбола Лионеля Месси.

«Это большая неожиданность. Было ощущение, что договор о новом контракте будет подписан, и мы сможем наслаждаться игрой Лео в «Барселоне». Трудно осознать его уход, но все остальные игроки команды должны понимать, что они продолжают представлять клуб. Нужно принять давление, которое на них оказывают. Раньше это делал Лео, а теперь это должны делать все остальные», - сказал Унсуэ в интервью El 10 del Barca.

Об уходе Лионеля Месси из «Барселоны» стало известно 5 августа. Клубу не удалось продлить соглашение со своей звездой из-за проблем с финансами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хуан Карлос Унсуэ
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