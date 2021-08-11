Юмтити намерен остаться в «Барселоне», несмотря на недовольство фанатов

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити намерен остаться в своём нынешнем клубе, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что француз намерен отработать свой контракт, который истекает в июне 2023 года.

Игрок считает, что находится в хорошей форме и ещё может помочь каталонцам. Он готов рассмотреть предложения других клубов, однако только в том случае, если эта команда будет претендовать на высокие места.

Источник отмечает, что болельщики каталонского клуба освистали защитника в недавнем матче против «Ювентуса» (3:0). Также досталось полузащитнику команды Миралему Пьяничу.

Напомним, что Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл всего 13 матчей в Ла Лиге.