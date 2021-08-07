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Испания. Примера

Агуэро готов остаться в «Барселоне», несмотря на уход Месси

07 Августа 2021 • 22:46 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.75 4.05 4.30
15.08 21:00
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Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро готов остаться в клубе, несмотря на то, что Лионель Месси покинул «сине-гранатовых». Об этом сообщает Sport.

По данным источника, Серхио Агуэро может дебютировать за «Барселону» в матче против «Ювентуса» в рамках поединка за Кубок Жоана Гампера, который состоится завтра.

Ранее сообщалось, что из-за ухода Лионеля Месси команду собирается покинуть Серхио Агуэро, поскольку наличие в команде Месси было главным мотивом перехода аргентинца.

В Ла Лиге «Барселона» без Лионеля Месси начнет свой путь матчем с «Реал Сосьедадом» 15 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро
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