Агуэро готов остаться в «Барселоне», несмотря на уход Месси

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро готов остаться в клубе, несмотря на то, что Лионель Месси покинул «сине-гранатовых». Об этом сообщает Sport.

По данным источника, Серхио Агуэро может дебютировать за «Барселону» в матче против «Ювентуса» в рамках поединка за Кубок Жоана Гампера, который состоится завтра.

Ранее сообщалось, что из-за ухода Лионеля Месси команду собирается покинуть Серхио Агуэро, поскольку наличие в команде Месси было главным мотивом перехода аргентинца.

В Ла Лиге «Барселона» без Лионеля Месси начнет свой путь матчем с «Реал Сосьедадом» 15 августа.