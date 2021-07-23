Публикация жены Гризманна в социальной сети вызвала бурную реакцию болельщиков

Жена французского футболиста каталонской «Барселоны» Антуана Гризманна, Эрика Чоперена опубликовала в своих инстаграм-сторис фразу, которая вызвала неоднозначную реакцию фанатов в Испании.

Цитата звучит так: «Я знаю, что ты прилагаешь большие усилия, которые даются тебе дважды сложнее, но самое главное – это терпение, потому что тот, кто умеет ждать, всегда получает то, что заслуживает».

В Испании такой шаг жены Гризманна расценивают как возможный посыл игроку «Барселоны». Напомним, Гризманн так и не стал важным игроком в команде и с недавнего времени его активно связывали с возвращением в мадридский «Атлетико», в котором француз выступал в период с 2014 по 2019 год.