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Публикация жены Гризманна в социальной сети вызвала бурную реакцию болельщиков

23 Июля 2021, 21:40,

Жена французского футболиста каталонской «Барселоны» Антуана Гризманна, Эрика Чоперена опубликовала в своих инстаграм-сторис фразу, которая вызвала неоднозначную реакцию фанатов в Испании.

Цитата звучит так: «Я знаю, что ты прилагаешь большие усилия, которые даются тебе дважды сложнее, но самое главное – это терпение, потому что тот, кто умеет ждать, всегда получает то, что заслуживает».

В Испании такой шаг жены Гризманна расценивают как возможный посыл игроку «Барселоны». Напомним, Гризманн так и не стал важным игроком в команде и с недавнего времени его активно связывали с возвращением в мадридский «Атлетико», в котором француз выступал в период с 2014 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн, Эрика Чоперена
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