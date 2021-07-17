«Барселона» планирует переговоры с Усманом Дембеле о новом контракте

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17 Июля 2021, 00:22,
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Каталонская «Барселона» планирует в ближайшие дни начать переговоры с французским полузащитником Усманом Дембеле о заключении нового соглашения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По свидетельствам источника, «Барселона» хочет сообщить Дембеле, что видит игрока частью команды на ближайшие годы, и предложит новый контракт.
Сам Дембеле после чемпионата Европы сообщил клубу, что хотел бы продолжить выступления в Каталонии.
Действующий контракт Дембеле истекает через год, так что «Барселона» настроена продлить соглашение. Иначе, клуб продаст футболиста, чтобы избежать его бесплатного ухода через год.
В прошлом сезоне Дембеле провел за «Барселону» 30 матчей, записав в свой актив 6 голов и 3 голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Барселона, Усман Дембеле