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Испания. Примера

«Барселона» без Месси забила четыре мяча «Реал Сосьедаду»

15 Августа 2021 • 23:07 Комментировать (10)
Барселона
4:2
Реал Сосьедад
окончен
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«Барселона» провела первый официальный матч в эпоху «после Месси». На старте чемпионата Испании каталонцы планомерно наращивали перевес в голах над «Реал Сосьедадом». В начале второго тайма коллектив Рональда Кумана вовсе громил противника после гола Херарда Пике и дубля Мартина  Брайтвайта. Тем не менее, в концовке баски отыграли два мяча и пропустили от Серхи Роберто - 4:2.

Протокол игры  
Барселона 4:2 Реал Сосьедад
(1:0) Пике Херард 19'    
(2:0) Брайтвайт Мартин 45'    
(3:0) Брайтвайт Мартин 59'    
    82' Лобете Хулен (3:1)
    85' Оярсабаль Микель (3:2)
(4:2) Роберто Серхи 90'    
Нето Мурара Дест Серджино   71' (Роберто Серхи (   71') Гарсия Эрик   83' (Араухо Рональд (   83') Пике Херард Альба Жорди Де Йонг Френки   71' (Эмерсон Жуниор (   71') Бускетс Серхио   57'   83' (Гонсалес Нико (   83'   84') Гонсалес Педро Гризманн Антуан Депай Мемфис   90' (Ленгле Клеман (   90') Брайтвайт Мартин
Запасные: Alejandro Balde Пуч Рикард Пенья Иньяки Демир Юсуф Манай Рей Тенас Арнау
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба   66' (Лобете Хулен (   66') Ариц Элустондо   61'   81' (Пачеко Хон (   81') Ле Норман Робен   78' Муньос Айхен   62' Субименди Мартин   37' Мерино Микель Порту Кристиан   66' (Горосабел Андони (   66') Сильва Давид   46' (Баутиста Хон (   46') Янузай Аднан   46' (Барренечеа Андер (   46') Оярсабаль Микель
Запасные: Гевара Андер Ильяраменди Асьер Айеса Гайзка Туррьентес Беньят Наварро Роберто
15 августа. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Барселона Реал Сосьедад
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Roni
16 Августа 2021 в 00:19
На самом деле, после ухода Энрике, команда просто перестала развиваться. С тех пор команда плавно умирала.. с уходом Неймара и Иньесты от той команды уже не осталось ничего. Уже тогда, в 2018 г требовалась перестройка команды. Новая тактика, новая игра, свобода выбора.. но все было не так, потому что нужно было строить команду под Леонеля, что гораздо сложнее. Стали приобретать готовых звёзд за баснословные бабки, прислушиваться к Лео и так далее.. грубо говоря, стали делать не новый дом. а стали заниматься пристройкой к уже старому. Все три года уже перестал интересоваться Барсой, потому что в команде не происходило ничего нового, а игра скучной и однообразной. Голы однообразные. Зависимость от Месси и тому прочего. Честно признать, с уходом Месси вижу новую эру Барсы, ответственность на игроков выросла, Все игроки в составе могут заиграть новыми красками. Вернулись те чувства, которые я испытывал в году 02 после ухода Ривалдо. Теперь ты думаешь, кто себя проявит, кто потащит команду за собой, чего придумает тренер.. ожидание новой звезды. стало больше свободы и выбора. Надеюсь, Барса найдёт себе очередного героя. Роналдо, Ромарио, Ииуда, Ривалдо, Роналдинью, ХавИньеста, Месси, кто следующий?
Pol-black
15 Августа 2021 в 23:24
вот и начинается новая эра для Барсы, эра после Месси. и тут двоякие чувства. с одной стороны, ушёл из команды один из лучших игроков планеты, волшебник мяча. с другой стороны, уж больно зависима стала команда от одного человека. и тут дело даже не в установках тренерских и не в указках от Месси играть на него. тут нога сама отдаёт пас игроку, который может с мячом сотворить что угодно. это - психология. и вот теперь нет этого психологического груза, можно играть как захочется, и нужно играть как необходимо. сегодня я пока не увидел чего то сверх крутого от Барсы. Депай конечно хорош, хоть и не гений ни разу. Гриз в начале матча мог свой гол забить, но не срослось и француз ушёл тихонько в тень (как обычно). Брейтвейт удивил. на чемпионате он так не играл, как сегодня. просто лучший игрок матча оказался. Пике с Бусей как всегда спокойные и внушающие само спокойствие остальным. посмотрим, что будет дальше. пока Барса выглядит неплохо, но дальше может получиться по всякому. всех cules - с победой!
ARTUR
15 Августа 2021 в 23:24
Уверен что у этой команды очень хорошие перспективы )) и понятно что они будут прибавлять
ARTUR
15 Августа 2021 в 23:20
поймал себя на мысли что не хотел бы что бы продали Братвайта , парень очень старательный ОЧЕНЬ !! и он полезен .
ARTUR
15 Августа 2021 в 23:18
если отбросить иронию и смотреть без микроскопа , то мне понравилось , даже очень , первое -- настроение , игроки очень спокойны , после устроенной истерики в сми по поводу ухода Месси я больше переживал за психологическое нежели функциональное состояние команды , был ПРИЯТНО УДИВЛЕН , очень спокойно даже с долей вальяжности от Депая , просто не дали продохнуть Реалу , который толи ему не ДАЛИ , толи он потерялся еще после того сезона , ибо выглядел очень пассивным , игра цельная , разнообразная , и как мне показалось доже сыграли с запасом , не врубая скоростей .
ARTUR
15 Августа 2021 в 23:13
Испортила мне Барса настроение , полтара тайма не давали Сосьедаду шансов а в конце таки наложали , эх... такой матч запороли ))
779
15 Августа 2021 в 23:12
Если бы не пятиминутка релакса защиты Барсы, то сказал бы, что Барса заслужила аплодисменты. На удивление внимательный и аккуратный футбол средней линии и обороны. И в атаке всё более чем. Депай, конечно, воодушевил. Очень интересная и креативная работа. Сосьедат, скорее всего, ожидал разброд и шатания у Барсы, а получил 85 минут полнейшего преимущества соперника. Так что Лео может пока не беспокоиться за свой клуб.
Pol-black
15 Августа 2021 в 23:16
в обороне отрабатывали Пике и Буся. Эрик Гарсия пока вливается в коллектив.
779
15 Августа 2021 в 23:20
Оба были в порядке.
ARTUR
15 Августа 2021 в 23:11
Ну конечно же без Месси, ведь он игрок ПСЖ если что , уважаемые журналисты , если у вас ломки по поводу ухода Месси , ну пишите об этом в своих инстаграм телеграм и прочее , не нужно этих стогнаций ... И это при том что я крайне уважаю этого игрока , и желаю ему только всего найлучшего , но просто предполагаю вот эти вот ДОЛГИЕ названия статей , БЕЗ МЕССИ !!!
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окончен Сельта 1:2 Атлетико М 3.8 3.2 2.1
окончен Барселона 4:2 Реал Сосьедад 1.75 4 4.4
Идет 45 минута Севилья 1:0 Райо Вальекано 1.47 4.2 7.5
16.08  21:00 Вильярреал ... Гранада 1.53 4.2 6.3
16.08  23:00 Эльче ... Атлетик Б 3.85 3.3 2.05
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