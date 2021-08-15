«Барселона» без Месси забила четыре мяча «Реал Сосьедаду»

«Барселона» провела первый официальный матч в эпоху «после Месси». На старте чемпионата Испании каталонцы планомерно наращивали перевес в голах над «Реал Сосьедадом». В начале второго тайма коллектив Рональда Кумана вовсе громил противника после гола Херарда Пике и дубля Мартина Брайтвайта. Тем не менее, в концовке баски отыграли два мяча и пропустили от Серхи Роберто - 4:2.