«Барселона» без Месси забила четыре мяча «Реал Сосьедаду»

«Барселона» провела первый официальный матч в эпоху «после Месси». На старте чемпионата Испании каталонцы планомерно наращивали перевес в голах над «Реал Сосьедадом». В начале второго тайма коллектив Рональда Кумана вовсе громил противника после гола Херарда Пике и дубля Мартина Брайтвайта. Тем не менее, в концовке баски отыграли два мяча и пропустили от Серхи Роберто - 4:2.
Протокол игры
|(1:0) Пике Херард 19'
|(2:0) Брайтвайт Мартин 45'
|(3:0) Брайтвайт Мартин 59'
|82' Лобете Хулен (3:1)
|85' Оярсабаль Микель (3:2)
|(4:2) Роберто Серхи 90'
Нето Мурара • Дест Серджино 71' ( Роберто Серхи ( 71') • Гарсия Эрик 83' ( Араухо Рональд ( 83') • Пике Херард • Альба Жорди • Де Йонг Френки 71' ( Эмерсон Жуниор ( 71') • Бускетс Серхио 57' 83' ( Гонсалес Нико ( 83' ) • 84'Гонсалес Педро • Гризманн Антуан • Депай Мемфис 90' ( Ленгле Клеман ( 90') • Брайтвайт Мартин
Запасные: Alejandro Balde • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Демир Юсуф • Манай Рей • Тенас Арнау
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба 66' ( Лобете Хулен ( 66') • Ариц Элустондо 61' 81' ( Пачеко Хон ( 81') • Ле Норман Робен • 78'Муньос Айхен • 62'Субименди Мартин • 37'Мерино Микель • Порту Кристиан 66' ( Горосабел Андони ( 66') • Сильва Давид 46' ( Баутиста Хон ( 46') • Янузай Аднан 46' ( Барренечеа Андер ( 46') • Оярсабаль Микель
Запасные: Гевара Андер • Ильяраменди Асьер • Айеса Гайзка • Туррьентес Беньят • Наварро Роберто
15 августа. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).