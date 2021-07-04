Пьянич и Юмтити могут покинуть «Барселону» на правах свободных агентов

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04 Июля 2021, 18:23,
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«Барселона» сообщила Самюэлю Юмтити и Миралему Пьяничу, что игроки должны будут покинуть клуб этим летом.
Чиновники клуба поставили перед собой задачу резко сократить свои зарплаты, которые значительно превысили установленный «Барселоной» потолок зарплат в Ла Лиге, чтобы несколько упростить продление контракта с Лионелем Месси.
Франсишку Тринкан присоединился к «Вулвехэмптону» на правах аренды с возможностью выкупа, но «Барселоне» еще многое предстоит сделать, чтобы сократить затраты. В клубе готовятся к кардинальным мерам, сообщает Mundo Deportivo.
Юмтити и Пьянич были выставлены на трансфер, но поскольку ни одна команда не готова выполнить огромные требования игроков по заработной плате, «Барселона» может расторгнуть контракты с футболистами, просто чтобы избавиться от них.
Пьянич, перешедший в «Барселону» за 65 миллионов евро, интересен таким клубам, как «ПСЖ» и «Интер» из Милана.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич, Самуэль Юмтити