Пьянич и Юмтити могут покинуть «Барселону» на правах свободных агентов

«Барселона» сообщила Самюэлю Юмтити и Миралему Пьяничу, что игроки должны будут покинуть клуб этим летом.

Чиновники клуба поставили перед собой задачу резко сократить свои зарплаты, которые значительно превысили установленный «Барселоной» потолок зарплат в Ла Лиге, чтобы несколько упростить продление контракта с Лионелем Месси.

Франсишку Тринкан присоединился к «Вулвехэмптону» на правах аренды с возможностью выкупа, но «Барселоне» еще многое предстоит сделать, чтобы сократить затраты. В клубе готовятся к кардинальным мерам, сообщает Mundo Deportivo.

Юмтити и Пьянич были выставлены на трансфер, но поскольку ни одна команда не готова выполнить огромные требования игроков по заработной плате, «Барселона» может расторгнуть контракты с футболистами, просто чтобы избавиться от них.

Пьянич, перешедший в «Барселону» за 65 миллионов евро, интересен таким клубам, как «ПСЖ» и «Интер» из Милана.