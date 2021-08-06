День трагедии для болельщиков «Барселоны»: Месси больше не забьёт за каталонцев

5 августа 2021 года останется в истории днем трагедии для болельщиков «Барселоны». Каталонский клуб объявил, что Лионель Месси покидает клуб. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Болельщики «Барселоны» мечтали, что этот день не настанет никогда, но он случился. Лионель Месси покинул каталонский клуб. Причем аргентинец не завершает карьеру, не уезжает на пенсию. Месси просто уходит, чтобы примерить майку другого топ-клуба, и уже с ним побороться за победу в Лиге чемпионов и в его составе получить Золотой мяч. Осенью он может приехать на «Камп Ноу» в качестве гостя и забить.

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«Барселона» объявила причину ухода – это финансовый вопрос. Кто-то, конечно, может обвинить Месси, что он не пошёл на уступки клубу. По некоторым данным, аргентинец по предыдущему контракту получил полмиллиарда долларов, что и стало одной из причин тяжелого финансового положения «Барселоны». С другой стороны, это ведь не вина Месси, что предыдущее руководство «блауграны» было бездарным и довело клуб до состояния, близкого к банкротству. Да, контракт аргентинца был большим, но всё же не он был главной причиной. В любом случае, теперь в футболе у плохого менеджмента всегда будет наивысшая степень бездарности – управлять клубом так, чтобы не суметь продлить контракт с лучшим футболистом мира, хотя тот был готов.

В футболе закончилась целая эпоха. Мы, конечно, где-то увидим Месси, никуда не денется «Барселона». Однако они будут порознь, и это будет совсем иное восприятие всего. Месси, например, окажется под огромным прессом. Когда аргентинец был моложе, многие хотели увидеть его в составе другой команды и в другом чемпионате, чтобы «проверить» его гениальность. А получится ли у Месси в более оборонительном итальянском футболе или более силовом английском? Сможет ли он без Хави и Иньесты? Самое обидное, что сейчас Месси в новом клубе будут оценивать именно по этой шкале, забывая, что ему уже 34 года.

Конечно, другой будет и «Барселона». Дело даже не в том, что ушёл лидер и лучший игрок, хотя это тоже станет испытанием. Клуб потерял свою икону, свою идентичность последних лет. Чего греха таить, «Барселона» и Месси стали почти синонимами. Аргентинец был главным символом команды. Теперь же клубу придётся искать новую идентичность, вновь находить себя, причём на фоне шлейфа, что это именно «Барселона» не смогла удержать Месси. У клуба было всё, а он сам этого лишился.

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Возможно, кому-то могло показаться, что я нагоняю страхи, что всё будет плохо. Отнюдь нет. Месси может уехать в другой клуб, выиграть Лигу чемпионов (например, принести её «ПСЖ») и доказать свою гениальность. В свою очередь «Барселона» может преобразиться, ведь уже несколько лет говорят, что Месси стал некой обузой для тренеров команды, которые не могли, например, использовать активный высокий прессинг, так как аргентинца нельзя было заставить в нем участвовать. В конце концов на месте разрушенного дома всегда можно построить новый и намного лучше, просто вот атмосферу не перенести. Лучше может быть, но в любом случае это будет по-другому.

Конечно, самый интригующий вопрос теперь – куда перейдёт Месси. Скорее всего, это будет «ПСЖ», что будет обидно. Хотя в прошлом сезоне парижане и не выиграли чемпионат, всё же уровень конкуренции там не слишком высок. По сути, Месси будет встречаться с по-настоящему сильными соперниками только в Лиге чемпионов, а этого мало. При этом сложно представить другой клуб, который мог бы сейчас позвать аргентинца. Контракт Месси будет очень большим, а многие топ-клубы уже успели и потратиться, и сформировать состав на сезон. Тот же «Манчестер Сити» буквально только что взял Джека Грилиша.

Зато новый сезон добавляет новые интриги. Согласитесь, всем будет интересно смотреть и на Месси без «Барселоны» и на «Барселону» – без Месси. Футбол прежним не будет, но всё равно останется интересным.

Андрей Центров