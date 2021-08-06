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Испания. Примера

День трагедии для болельщиков «Барселоны»: Месси больше не забьёт за каталонцев

06 Августа 2021 • 09:43 Комментировать (2)
Барселона
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Реал Сосьедад
15.08 21:00
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5 августа 2021 года останется в истории днем трагедии для болельщиков «Барселоны». Каталонский клуб объявил, что Лионель Месси покидает клуб. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Болельщики «Барселоны» мечтали, что этот день не настанет никогда, но он случился. Лионель Месси покинул каталонский клуб. Причем аргентинец не завершает карьеру, не уезжает на пенсию. Месси просто уходит, чтобы примерить майку другого топ-клуба, и уже с ним побороться за победу в Лиге чемпионов и в его составе получить Золотой мяч. Осенью он может приехать на «Камп Ноу» в качестве гостя и забить.

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«Барселона» объявила причину ухода – это финансовый вопрос. Кто-то, конечно, может обвинить Месси, что он не пошёл на уступки клубу. По некоторым данным, аргентинец по предыдущему контракту получил полмиллиарда долларов, что и стало одной из причин тяжелого финансового положения «Барселоны». С другой стороны, это ведь не вина Месси, что предыдущее руководство «блауграны» было бездарным и довело клуб до состояния, близкого к банкротству. Да, контракт аргентинца был большим, но всё же не он был главной причиной. В любом случае, теперь в футболе у плохого менеджмента всегда будет наивысшая степень бездарности – управлять клубом так, чтобы не суметь продлить контракт с лучшим футболистом мира, хотя тот был готов.

В футболе закончилась целая эпоха. Мы, конечно, где-то увидим Месси, никуда не денется «Барселона». Однако они будут порознь, и это будет совсем иное восприятие всего. Месси, например, окажется под огромным прессом. Когда аргентинец был моложе, многие хотели увидеть его в составе другой команды и в другом чемпионате, чтобы «проверить» его гениальность. А получится ли у Месси в более оборонительном итальянском футболе или более силовом английском? Сможет ли он без Хави и Иньесты? Самое обидное, что сейчас Месси в новом клубе будут оценивать именно по этой шкале, забывая, что ему уже 34 года.

Конечно, другой будет и «Барселона». Дело даже не в том, что ушёл лидер и лучший игрок, хотя это тоже станет испытанием. Клуб потерял свою икону, свою идентичность последних лет. Чего греха таить, «Барселона» и Месси стали почти синонимами. Аргентинец был главным символом команды. Теперь же клубу придётся искать новую идентичность, вновь находить себя, причём на фоне шлейфа, что это именно «Барселона» не смогла удержать Месси. У клуба было всё, а он сам этого лишился.

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Возможно, кому-то могло показаться, что я нагоняю страхи, что всё будет плохо. Отнюдь нет. Месси может уехать в другой клуб, выиграть Лигу чемпионов (например, принести её «ПСЖ») и доказать свою гениальность. В свою очередь «Барселона» может преобразиться, ведь уже несколько лет говорят, что Месси стал некой обузой для тренеров команды, которые не могли, например, использовать активный высокий прессинг, так как аргентинца нельзя было заставить в нем участвовать. В конце концов на месте разрушенного дома всегда можно построить новый и намного лучше, просто вот атмосферу не перенести. Лучше может быть, но в любом случае это будет по-другому.

Конечно, самый интригующий вопрос теперь – куда перейдёт Месси. Скорее всего, это будет «ПСЖ», что будет обидно. Хотя в прошлом сезоне парижане и не выиграли чемпионат, всё же уровень конкуренции там не слишком высок. По сути, Месси будет встречаться с по-настоящему сильными соперниками только в Лиге чемпионов, а этого мало. При этом сложно представить другой клуб, который мог бы сейчас позвать аргентинца. Контракт Месси будет очень большим, а многие топ-клубы уже успели и потратиться, и сформировать состав на сезон. Тот же «Манчестер Сити» буквально только что взял Джека Грилиша.

Зато новый сезон добавляет новые интриги. Согласитесь, всем будет интересно смотреть и на Месси без «Барселоны» и на «Барселону» – без Месси. Футбол прежним не будет, но всё равно останется  интересным.

Андрей Центров

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Барселона Лионель Месси
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Tristarm
06 Августа 2021 в 10:34
Трагедия как по мне в том, что ни игрок, ни болельщики не знали, что видят последний матч Лео в барсе. Можно долго рассуждать от этом событие, но как по мне вина Месси в финансовом крахе Барселоны очевидна. Барселоне повезло, ей достался бриллиант, но какова была цена? В начале было легко, Месси окружали толковые товарищи по команде, выросли молодой Бускетс и Педро, всё шло просто идеально. Все мы помним, начиналось история великой Барселоны с выноса Мюнхенской Баварии 4 0, позде Каталонцам очень сильно повезло, пройти Лондоский Челси, благодарю деятельности арбитра Эвребе (в том году финал должен был быть английский как и годом ранее), но именно этот подарок судьбы дал католонцам ту стойкость, которая позволила вынести МЮ в финале. Барселона уничтожила Реал, лишь многие годы спустя, дядя Маур смог остановить Католонскую машину. Формально тогда весь вопрос в ЛЧ был примерно такой, кто сможет остановить Барсу. Тогда все казалось идеальным Месси штамповал рекорды, но наступили темные времена. Причём многие могут со мной не согласиться, но я думаю 2012 год можно называть концом великой Барселоны. Все дело в том, что одна из сильнейших команд мира не смогла выиграть матч у разбитого Лондонского Челси ведя в счёте 2 0, с удаленным Терри. Более того, Лондонцы в 10 смогли забить Барселоне 2 мяче. Здесь есть несколько интересных моментов, защита Челси в том матче после 40 минуты представляла себе что-то в роде Коул - Босинга Микель - Рамирес. Из этих 4, только Коул играл на своей привычной позиции. В тот день Леонель Месси не смог забить пенальти, после этого началась эпоха распада великой Барселоны. Команды начали покидать герои команды один за другим, ключевым на мой взгляд стал уход Хави. Уже тогда Барселона начинает панически искать усиление, делая раз за разом глупые трансферы. На команду явно давит величие прошлого + гений аргентинца, каждому понятно, что когда в команде играет такой талант, то приходтся вкладываться. Первые годы попытки вырастить новых гениев, аля Куэнка,Кркич,Тельо не увенчались успехом(здесь вынужден сказать, после провала этих товарищей, в срочном порядке был выписан Неймар). И Барса начала покупать. Сначала им везло пришли Ракитич и Суарес, но в обороне чувствовалась проблема с уходом Пуйоля, как мне кажется до сих пор его позицию,Барселона так и не закрыла. И вот снова триумф, но триумф скорее случайный, сказалось слишком много факторов. Из-за своей тупости, команду покидает Неймар. Казалось бы тут должна была начаться перестройка, но когда у тебя в команде Месси (который крайне разослился из-за покидания команды товарища), начал ставить условия. Всё-таки перед ним стояли очевидно понятные задачи, не дать обойти себя Кришу. Главным героем этого времени мог быть только Леонель. В итоге барса начала делать глупые решения, покупая всякую мелюзгу, уровня Дембеле, давая ему огромные контракты. Просто вдумайте 120 миллионов плюс зп в 20 лямов, этому оболтусу. Дальше будет только больше. Сюда прилетит такой же Коутинью и Гризман, хотя последнего сложно винить, тут виноваты скорее обстоятельства, думаю дальше Антуан сможет повести Барселону за собой. Иногда мне кажется, что Месси, возможно, заслужил такой конец, своей карьеры в Барселоне.
779
06 Августа 2021 в 10:19
Конец эпохи. Когда то это случилось бы всё равно, но очень грустно.
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