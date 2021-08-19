Брайтвайт уйдет из «Барселоны» только в другой топ-клуб

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт не собирается покидать клуб этим летом, сообщает Sport.es.

Датчанин уже получил пару предложений из английской Премьер-лиги — от «Вест Хэма» и «Брайтона». Впрочем, уйти из каталонского клуба он согласен только в другой большой клуб. В связи со своими финансовыми проблемами «Барселона» готова рассмотреть предложения по 30-летнему форварду, но не стремится от него избавиться.

Текущий сезон Брайтвайт начал довольно ярко. В стартовом туре испанской Ла Лиги он вышел на поле в матче против «Реал Сосьедада» (4:2), отметился двумя голами и одной результативной передачей.