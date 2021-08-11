Перес: «С моей стороны не было никакого влияния на уход Месси из «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на обвинения со стороны экс-игрока сборной Испании Хуанме Лопеса, передаёт Mundo Deportivo. Испанец утверждал, что руководитель «сливочных» помог «ПСЖ» подписать Лионеля Месси, чтобы таким образом заполучить нападающего Килиана Мбаппе.

Перес отметил, что не может влиять на решения «Барселоны», в том числе на уход Месси. Также он выразил надежду, что Лопес исправит свои заявления, которые не имеют ничего общего с правдой.

Напомним, что «Реал» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, у которого остался всего год по контракту. Сам француз тоже хочет перейти в мадридский клуб и отказывается продлевать соглашение с парижанами.