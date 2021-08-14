Куман: «Барселона» подпишет ещё одного форварда, если позволит финансовый фейр-плей»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман на первой пресс-конференции нового сезона рассказал о планах «сине-гранатовых» на оставшуюся часть летнего трансферного окна.

Куман заявил, что даже при наличии в атакующей линии таких футболистов, как Фелипе Коутинью, Усман Дембеле, Ансу Фати и Кун Агуэро, клубу ещё нужны пополнения, так как для конкуренции текущего количества исполнителей недостаточно.

«Нам не хватает футболистов впереди. Чтобы уровень конкуренции был более высоким, нам нужны ещё нападающие, но всё зависит от правил финансового фейр-плей. Если это будет возможно, мы подпишем ещё одного игрока», - сказал Куман.

Свой путь в новом сезоне испанского первенства каталонцы начнут завтра, 15 августа в домашнем поединке против «Реала Сосьедад».