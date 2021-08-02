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Испания. Примера

«Барселона» урежет зарплату Месси на 50%

02 Августа 2021 • 20:13 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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«Барселона» наконец-то смогла договориться с Лионелем Месси по новому контракту. Как и упоминалось ранее, каталонский клуб намерен закрыть дело аргентинца до 8 августа.

Но, как сообщает испанское издание Diario, получать Месси станет наполовину меньше. Все из-за того, что клубу необходимо урезать зарплатную ведомость команды, чтобы не наткнуться на штрафы со стороны ассоциации. Напомним, что президент Ла Лиги уже заявлял, что руководство не собирается идти «Барселоне» на уступки.

Несмотря на это, уже в ближайшее время будет официально объявлено о новом соглашении 34-летнего футболиста, пускай и на ухудшенных условиях. Договор Лионеля будет рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Ла Лига
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
02 Августа 2021 в 21:44
не верю, чтоб жадное карликовое дно пошло на такое
A1r1bor
02 Августа 2021 в 20:32
Ничего страшного. Мессидрочеры сожрут все запасы lays и пепси в близлежащих киосках. Поднимут кассу для них. Они снимут очередную рекламку с их божком и денежку ему заплатят. Кроче не дадут ему стать нищебродом.
Рустем Белялов
02 Августа 2021 в 21:05
ты ещё здесь, живвво за чипсами и пепси
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