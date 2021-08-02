«Барселона» урежет зарплату Месси на 50%

«Барселона» наконец-то смогла договориться с Лионелем Месси по новому контракту. Как и упоминалось ранее, каталонский клуб намерен закрыть дело аргентинца до 8 августа.

Но, как сообщает испанское издание Diario, получать Месси станет наполовину меньше. Все из-за того, что клубу необходимо урезать зарплатную ведомость команды, чтобы не наткнуться на штрафы со стороны ассоциации. Напомним, что президент Ла Лиги уже заявлял, что руководство не собирается идти «Барселоне» на уступки.

Несмотря на это, уже в ближайшее время будет официально объявлено о новом соглашении 34-летнего футболиста, пускай и на ухудшенных условиях. Договор Лионеля будет рассчитан до лета 2026 года.