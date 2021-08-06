Болельщики «Барселоны» обвинили Гризманна и Альбу в уходе Месси

Вчера «Барселона» объявила об уходе Лионеля Месси из клуба. Болельщики «Барселоны» остались недовольны этой новостью и начали искать виновных в этом, передаёт 90min.

Сообщается, что некоторые болельщики каталонского клуба обвинили нападающего Антуана Гризмнна и защитника Хорди Альбу в том, что они отказались идти на понижение зарплаты и это стало одной из причин, почему клуб не смог продлить контракт с капитаном.

Напомним, что «Барселона» не смогла продлить контракт с Лионелем Месси из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Сам аргентинец был согласен пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в каталонском клубе, за который он играет с детства.