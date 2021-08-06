Лапорта описал сценарии прощания с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что клуб должен попрощаться с форвардом Лионелем Месси с максимальным уважением, которое можно оказать легендарному футболисту.

- Из-за коронавируса мы не можем попрощаться с Лео так, как он того заслуживает. Через два года мы бы могли устроить масштабное торжество, пригласив толпу болельщиков на стадион. Сейчас все не так, но мы считаем, что «Барселона» выше всего. У нас 122 года истории, у нас было много различных проблем, но все преодолели и выжили. Я уверен, что эра истории клуба после Месси будет такой же успешной, - заявил Лапорта.

Напомним, что в четверг «Барселона» объявила о том, что новый контракт с Месси невозможно подписать.