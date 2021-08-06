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Испания. Примера

Лапорта описал сценарии прощания с Месси

06 Августа 2021 • 14:12 Комментировать (4)
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что клуб должен попрощаться с форвардом Лионелем Месси с максимальным уважением, которое можно оказать легендарному футболисту.

- Из-за коронавируса мы не можем попрощаться с Лео так, как он того заслуживает. Через два года мы бы могли устроить масштабное торжество, пригласив толпу болельщиков на стадион. Сейчас все не так, но мы считаем, что «Барселона» выше всего. У нас 122 года истории, у нас было много различных проблем, но все преодолели и выжили. Я уверен, что эра истории клуба после Месси будет такой же успешной, - заявил Лапорта.

Напомним, что в четверг «Барселона» объявила о том, что новый контракт с Месси невозможно подписать.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Gresnik
06 Августа 2021 в 16:59
забудем гнома и точка...пускай алекс и другие его глоры плачут!!
Alex1972
06 Августа 2021 в 15:20
Лапорта лучше для себя пусть некролог напишет... А Месси уже почти в Париже... И за 7-м ЗМ никуда ехать не надо... Только пройтись пешком, как по полю.... Можно и на дом принести, а то мало ли, корона ведь кругом... Вот истерика у гелевого то будет... Хо-хо-хо...
Артур Измаилов
06 Августа 2021 в 14:57
пинком под карликовый зад!!! левые ЗМ в 5-ой точке!
Pol-black
06 Августа 2021 в 14:39
чёт ничего он не описал. видимо, нечего описывать.
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