Линекер - об уходе Месси из «Барселоны»: «Бардак больше, чем клуб»

Комментатор и телеведущий Гари Линекер отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны» в своем «Твиттере».

34-летний аргентинец и руководство каталонского клуба сегодня не смогли достигнуть договоренности по новому контракту из-за финансовых трудностей и правил Ла Лиги. Бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер поделился в «Твиттере», что не понимает, почему так произошло. Также он обыграл девиз каталонцев «Больше, чем клуб»: на испанском он звучит как «Mes que un club». Линекер же написал «Mess que un club», где «mess» в переводе с английского означает «бардак».

Сейчас Лионель Месси является свободным агентом и может искать себе новый клуб. Одним из претендентов называют французский «ПСЖ».