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Испания. Примера

Президент Ла Лиги: «Не будем менять регламент ради одного Месси»

01 Августа 2021 • 09:51 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас опроверг слухи о том, что «Барселона» получит возможность обойти регламент ради подписания нового контракта с Лионелем Месси. Ранее президент «Хетафе» заявлял, что рекомендовал руководству лиги пойти на уступки ради удержания аргентинца в Испании.

«Да, я разговаривал с клубом по вопросу Месси. Но, ни о каких изменениях правил ради того, чтобы он продолжил карьеру в Каталонии, речи не идет», - сообщил изданию Marca Тебас.

Напомним, что обладатель шести «Золотых мячей» до сих формально находится без клуба. Тем более, согласно различным источникам, «Барселона» не допускает к тренировкам тех игроков, которые пока не подписали новое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас
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