Президент Ла Лиги: «Не будем менять регламент ради одного Месси»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас опроверг слухи о том, что «Барселона» получит возможность обойти регламент ради подписания нового контракта с Лионелем Месси. Ранее президент «Хетафе» заявлял, что рекомендовал руководству лиги пойти на уступки ради удержания аргентинца в Испании.

«Да, я разговаривал с клубом по вопросу Месси. Но, ни о каких изменениях правил ради того, чтобы он продолжил карьеру в Каталонии, речи не идет», - сообщил изданию Marca Тебас.

Напомним, что обладатель шести «Золотых мячей» до сих формально находится без клуба. Тем более, согласно различным источникам, «Барселона» не допускает к тренировкам тех игроков, которые пока не подписали новое соглашение.