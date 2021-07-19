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Тер Штеген вернётся на поле в начале сентября

19 Июля 2021, 00:04,

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после операции на колене, которую перенёс в мае. Ожидалось, что немецкий голкипер, пропустивший Евро-2020, вернется на поле в середине сентября.

29-летний футболист даже немного опережает график восстановления, сообщает Diario AS. Уже в конце августа он может вернуться в общую группу и впервые появиться на поле после международной паузы, таким образом, пропустив только стартовые три тура Ла Лиги, в которых, вероятно, будет задействован его дублер Нето.

В прошлом сезоне тер Штеген пропустил 50 голов в 42 матчах и в 14 поединках отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Марк-Андре Тер Штеген
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