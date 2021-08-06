Несмотря на то, что «Барселона» недавно потерпела неудачу в подписании нового соглашения c Лионелем Месси, каталонская команда всерьёз хочет заполучить в свои ряды Ренату Саншеша.

На этой неделе между президентом клуба Жоаном Лапортой и агентом полузащитника была проведена встреча, чтобы оценить возможную покупку португальца, об этом заявляет Calciomercato.

Сообщается, что подобная сделка вполне реальна, ведь Саншеш хочет покинуть «Лилль» и снова выступать за известную команду в больших турнирах.

Ренату перешёл в французский клуб в августе 2019 года. За это время он отыграл в рядах «красно-синих» 59 матчей, где забил пять голов и сделал пять результативных передач.