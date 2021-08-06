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Испания. Примера

«Барселона» может подписать Ренату Саншеша слухи

06 Августа 2021 • 23:06 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.70 4.15 4.40
15.08 21:00
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Несмотря на то, что «Барселона» недавно потерпела неудачу в подписании нового соглашения c Лионелем Месси, каталонская команда всерьёз хочет заполучить в свои ряды Ренату Саншеша.

На этой неделе между президентом клуба Жоаном Лапортой и агентом полузащитника была проведена встреча, чтобы оценить возможную покупку португальца, об этом заявляет Calciomercato.

Сообщается, что подобная сделка вполне реальна, ведь Саншеш хочет покинуть «Лилль» и снова выступать за известную команду в больших турнирах.

Ренату перешёл в французский клуб в августе 2019 года. За это время он отыграл в рядах «красно-синих» 59 матчей, где забил пять голов и сделал пять результативных передач.


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Барселона Лилль Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2021
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