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Испания. Примера

«Барселона» отказалась от нового контракта с Месси после встречи игрока с Лапортой

05 Августа 2021 • 22:05 Комментировать (2)
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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«Барселона» и форвард Лионель Месси были близки к подписанию нового контракта, который удержал бы легендарного футболиста на «Камп Ноу» на ближайшие два года. В итоге сделка сорвалась, а клуб в официальном заявлении намекнул на то, что причиной расставания с Месси стали финансовые ограничения со стороны Ла Лиги.

Как сообщает Marca, есть и альтернативная версия происходящего. Последняя встреча с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой заставила аргентинца пересмотреть свои взгляды на прошлые договорённости с клубом.

Напомним, что Месси провел всю футбольную карьеру на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Andi
05 Августа 2021 в 22:14
Короче Лео дохрена хочет.
Pol-black
05 Августа 2021 в 22:40
думаю, он просто хочет достойную зарплату, не меньше чем у Гризманна, Пьянича или Умтити. а Барса не может ему предложить даже такой контракт прямо сейчас, без крупных трансферов "на выход". лентяям прекрасно живётся в клубе - бабки капают, работы не много. уходить никто не хочет по своей воле, а принудить их - очень дорого выйдет. спасибо Барто, долго ещё Барсе будут аукаться его делишки. хотя самое крупное фиаско клуб уже потерпел.
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