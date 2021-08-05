«Барселона» отказалась от нового контракта с Месси после встречи игрока с Лапортой

«Барселона» и форвард Лионель Месси были близки к подписанию нового контракта, который удержал бы легендарного футболиста на «Камп Ноу» на ближайшие два года. В итоге сделка сорвалась, а клуб в официальном заявлении намекнул на то, что причиной расставания с Месси стали финансовые ограничения со стороны Ла Лиги.

Как сообщает Marca, есть и альтернативная версия происходящего. Последняя встреча с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой заставила аргентинца пересмотреть свои взгляды на прошлые договорённости с клубом.

Напомним, что Месси провел всю футбольную карьеру на «Камп Ноу».