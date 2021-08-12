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Испания. Примера

«Барселона» должна Месси 39 миллионов евро

12 Августа 2021 • 00:47 Комментировать
ПСЖ
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Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Несмотря на то, что Лионель Месси стал игроком французского «Пари Сен-Жермен», каталонская «Барселона» всё ещё должна выплатить аргентинцу около 39 миллионов евро. Это бонус за лояльность, который был прописан в предыдущем контракте футболиста, об этом сообщает El Mundo.

За 17 лет в каталонском коллективе Месси 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз триумфовал в Кубке Короля, восемь – в Суперкубке страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и один раз был победителем на чемпионате мира среди клубов.

Всего Лионель провёл за «Барсу» 778 поединков,  забив 672 гола и 305 раз ассистировал одноклубникам.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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