«Барселона» должна Месси 39 миллионов евро

Несмотря на то, что Лионель Месси стал игроком французского «Пари Сен-Жермен», каталонская «Барселона» всё ещё должна выплатить аргентинцу около 39 миллионов евро. Это бонус за лояльность, который был прописан в предыдущем контракте футболиста, об этом сообщает El Mundo.

За 17 лет в каталонском коллективе Месси 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз триумфовал в Кубке Короля, восемь – в Суперкубке страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и один раз был победителем на чемпионате мира среди клубов.

Всего Лионель провёл за «Барсу» 778 поединков, забив 672 гола и 305 раз ассистировал одноклубникам.