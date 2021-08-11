Месси хочет сыграть за «ПСЖ» уже в субботу

Французский RMC Sport со ссылкой на аргентинский филиал ESPN сообщает о том, что Лионель Месси выразил желание сыграть за «ПСЖ» уже в субботнем матче второго тура Лиги 1 против «Страсбурга». При этом тренерский штаб парижан предпочитает проявить терпение в вопросе дебюта Месси.

Напомним, что Лионель Месси подписал с «ПСЖ» контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон. В среду звёздный аргентинский нападающий был представлен в качестве футболиста французского клуба. Месси перебрался в «ПСЖ» как свободный агент – в последний день июня истёк срок его контракта с «Барселоной».