Контракт Месси с «ПСЖ» содержит пункт о приоритете сборной Аргентины

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» содержит пункт о приоритете сборной Аргентины, пишет Tyc Sports.

По информации портала, в соглашении футболиста с французским клубом отмечено, что официальные матчи национальной команды для Месси являются первостепенными.

Сегодня стало известно, что 34-летний аргентинец прошел медицинское обследование. Остается лишь подписать контракт, который будет рассчитан на два года с зарплатой в 35 миллионов евро за сезон и возможностью продления на один год. Официальная презентация Месси в качестве футболиста «Пари Сен-Жермен» должна состояться завтра в 12:00 по московскому времени.