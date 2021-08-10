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Франция. Лига 1

Контракт Месси с «ПСЖ» содержит пункт о приоритете сборной Аргентины

10 Августа 2021 • 22:24 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
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Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» содержит пункт о приоритете сборной Аргентины, пишет Tyc Sports.

По информации портала, в соглашении футболиста с французским клубом отмечено, что официальные матчи национальной команды для Месси являются первостепенными.

Сегодня стало известно, что 34-летний аргентинец прошел медицинское обследование. Остается лишь подписать контракт, который будет рассчитан на два года с зарплатой в 35 миллионов евро за сезон и возможностью продления на один год. Официальная презентация Месси в качестве футболиста «Пари Сен-Жермен» должна состояться завтра в 12:00 по московскому времени.

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Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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