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Франция. Лига 1

Почему Месси может стать главной проблемой для «ПСЖ»

11 Августа 2021 • 13:59 Комментировать (2)
ПСЖ
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Страсбург
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После прихода Лионеля Месси многие ждут чудес от атакующего трио «ПСЖ», где аргентинцу будут помогать Неймар и Мбаппе. Однако это ещё точно не гарантия успеха. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие могут возникнуть проблемы у «ПСЖ».

В последние дни почти все любители футбола так или иначе предвкушают новое атакующее трио «Пари Сен-Жермен». По именам оно действительно звучит грозно – Лионель Месси воссоединится с Неймаром, а третьим с ними будет Килиан Мбаппе. Кто-то ещё пытается для устрашения добавить к ним Анхеля ди Марию и держит в уме Юлиана Дракслера с Пабло Сарабией, понимая, что Мауро Икарди теперь наверняка уйдёт.

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Надо понимать, что в современном футболе нельзя выставлять состав из одних только игроков группы атаки. Когда Месси с Неймаром играли в другом мощном атакующем трио с Суаресом, «Барселона» действовала по условной схеме 4-3-3. За счёт сумасшедшего контроля мяча Хави и Иньесты, а также благодаря умениям скрытого героя Бускетса МСН могло творить. Соперник действовал довольно часто без мяча.

Текущий состав «ПСЖ» вызывает  большие сомнения в том, что команда сможет так же уверенно держать мяч, как это делала «Барселона». Да и Маурисио Почеттино ранее не был замечен в умении ставить «тики-таку». Без зашкаливающего владения особенно важным становится прессинг. И вот тут «ПСЖ» получает именно ту проблему, с которой в последние годы сталкивались тренеры «Барселоны». Заставить Месси отрабатывать в отборе – задача просто нереальная, наладить же прессинг, когда кто-то в нём не участвует, кажется, и вовсе невозможно.

Если бы у «ПСЖ» был один или лучше пара умелых опорников, то это могло бы решить проблему. Однако таких в Париже нет. Отчасти таким можно считать Леандро Паредеса, но ни Данило Перейра, ни Идрисса Гейе таковыми не являются. Да и не может «ПСЖ» играть в двух опорников, ведь Марко Верратти будет играть в основе, и Джорджиньо Вейналдум подписывался для этой же цели. Конечно, по ходу сезона, если летом не уйдут, будут выходить и Перейра с Гейе, и Рафинья, и Эррера, и того же Дракслера Почеттино может использовать в середине поля (а ещё говорят и вероятном переходе Камавинга). С учётом этого набора футболистов Почеттино придётся серьёзно постараться, чтобы составить в центре поля трио, которое обеспечило бы нужный баланс.

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Вдобавок ко всему Почеттино придётся наигрывать такое трио в чемпионате Франции против соперников довольно ограниченного уровня. «ПСЖ» подписал Месси ради победы в Лиге чемпионов, и любой иной результат будет считаться провалом. За победу в турнире парижанам придётся сражаться с «Манчестер Сити», «Челси», «Баварией», «Ювентусом», которые будут иметь на протяжении всего сезона довольно серьёзное сопротивление во внутренних турнирах, что помогает тренерам находить оптимальное сочетание. «ПСЖ» же с этим атакующим трио наверняка будет просто за счёт исполнительского мастерства громить большинство соперников во Франции. Насколько же «Лилль», «Лион», «Монако» смогут подготовить парижан к соперничеству против топ-команд – это вопрос.

Отдельный вопрос для Почеттино – это положение Месси в «ПСЖ». В «Барселоне» он был королём, и тот же Неймар это принимал. В какой-то момент бразилец как раз и захотел выйти из тени аргентинца. Неймар наверняка для большой победы и с учётом давней дружбы с Месси готов будет в какой-то мере играть на партнёра. Однако в «ПСЖ» есть ещё Мбаппе, который чувствует себя главной звездой команды. Француз явно не собирается быть в тени кого-то, играть на кого-то. Почеттино придётся приложить немало усилий, чтобы два таких медведя ужились в одной берлоге.

Месси, конечно, велик, с этим никто не спорит. Тем не менее рановато с уверенностью предвкушать, что «ПСЖ» теперь начнёт всех громить. Месси может ещё стать проблемой для французского клуба.

Андрей Центров

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Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
11 Августа 2021 в 14:40
ПСЖ надо переходить на три центральных защитника условные 3-4-3, 3-5-2 или вроде того без этого трудно выстраивать работоспособную модель игры в которой Хакими, Бернат (тот же Дракслер или на худой конец Ди Мария) или другие будут разрывать фланги соперника. Схема 4-3-3 будет затруднительно с нынешним подбором центральных полузащитников + лень игроков нападения при контрпрессинге...
K.karitch
11 Августа 2021 в 14:10
Гном давно тормоз и только гномюки этого не видят.
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