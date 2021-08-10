Линекер: «Возможно, у «ПСЖ» будет трио лучших игроков планеты, если Мбаппе останется»

Бывший игрок сборной Англии Гарри Линекер прокомментировал переход Лионеля Месси в «ПСЖ» в своём «Твиттер».

Он отметил, что уход Месси из «Барселоны» - это не конец карьеры для него. Он добавил, что «ПСЖ» может собрать атакующее трио из лучших футболистов планеты, но для этого им нужно сохранить Мбаппе.

Напомним, что контракт француза с парижским клубом действует до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что он не намерен его продлевать и хочет перейти в мадридский «Реал». Также в стало известно, что Мбаппе уже сообщил о своих намерениях руководству клуба и главному тренеру Маурисио Почеттино.