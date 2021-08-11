Головная боль Почеттино: как выбирать стартовый состав из звёзд «ПСЖ»

Доннарумма, Навас, Маркиньос, Рамос, Вейналдум, Вератти, Хакими, Неймар, Мбаппе, Икарди – нет, я не называю символическую сборную мира, я называю игроков, входящих в ростер «ПСЖ» на предстоящий сезон. К этой компании в ближайшее время должен присоединиться и Лионель Месси – персона, которая абсолютно не нуждается в представлении. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассуждает над тем, как сложно будет Маурисио Почеттино выбирать состав на матчи.

Вратари

В предыдущие два сезона ворота парижан защищал Кейлор Навас, перешедший в стан французского клуба из мадридского «Реала». Стоит сказать, что играл коста-риканский вратарь очень уверенно. В сезоне 2019/20 «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, и без участия Наваса это было бы невозможно. Кажется, в этом сезоне выход парижского клуба в полуфинал главного клубного турнира Европы был тоже нереален без Кейлора. Но, несмотря на уверенную игру костариканца, «ПСЖ» решил «добавить ему конкуренции», подписав лучшего игрока минувшего чемпионата Европы, Джанлуиджи Доннарумму. Скорее всего, основным вратарём станет именно итальянец, потому что меняет клубную прописку он явно не для того, чтобы сидеть на замене. В таком случае Кейлора Наваса будет очень жалко, ведь он тоже не заслужил быть запасным. Впишется ли Доннарумма в коллектив, сможет ли показать свой уровень – покажет время, но то, что у «ПСЖ» теперь два вратаря топового уровня – факт. Интересно, что сможет предпринять Почеттино, учитывая, что оба вратаря будут хотеть выходить в старте.

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Защита

За минувший сезон центральными защитниками «ПСЖ» были Маркиньос и Кимпембе, но в новом сезоне всё поменяется, в этом практически нет сомнений. Парижане подписали одного из лучших защитников последнего десятилетия – Серхио Рамоса. Неуверенности в том, что Рамос будет основным игроком, нет. Вопрос лишь в том, кого из прежнего дуэта посадят на скамейку. На мой взгляд, этим человеком станет Преснель Кимпембе, всё-таки Маркиньос играет поувереннее. Но не забываем, что Рамос – игрок возрастной, а значит, замена ему будет необходима, поэтому Кимпембе получит своё игровое время.

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На позиции левого защитника, куда пришёл Ашраф Хакими, вопросов тоже немного. Марокканец станет основным правым латералем, в другом случае этого трансфера не было бы. Керрер, который в прошлом сезоне периодически закрывал эту позицию, не впечатлил, а молодой Колин Дагба ещё слишком неопытен для такого уровня.

Полузащита

Полузащитная линия «ПСЖ» была и так достаточно насыщенна. В опорной зоне были Леандро Паредес и Идрисса Геуйе. К ним присоединился Данило Перейра из «Порту». Кто из этих игроков сильнее – большой вопрос. Кто будет играть – знает лишь Почеттино, а если и не знает, то размышляет над этим. Центральные полузащитники у парижан тоже в изобилии. Марко Вератти, Рафинья, Андер Эррера, Юлиан Дракслер, который периодически играл на позиции атакующего полузащитника – всё это уже было в наличии «ПСЖ». Теперь же к этой компании присоединился Джорджиньо Вейналдум, который точно станет основным игроком. А вот кого из остальных посадить на лавку – вопрос к тренеру. Скорее всего, тройка будет такой: Данило, Вератти и Вейналдум, а затем мы уже увидим ротацию, которая, судя по именам в команде, может проходить совсем безболезненно.

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Нападение

Здесь всё кажется максимально простым и сложным одновременно. В минувшем сезоне в атаку выходили Неймар, Мбаппе, Ди Мария и Икарди. Причём первые двое играли постоянно, и их место в составе застолбилось окончательно. Понятно, что Месси с его приходом станет основным игроком, поэтому логично предположить, что атакующая тройка будет такой: Неймар, Месси, Мбаппе. Но вот в чём сложность: Икарди и Ди Мария – игроки высочайшего уровня, которых постоянно держать на скамейке просто нельзя. Ди Мария не раз выдавал матчи куда лучше, чем его более звёздные коллеги Неймар и Мбаппе. Маурисио Почеттино стоит очень серьёзно задуматься, как поступить в этой ситуации.

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Подводя итог, хочется сказать, что, с одной стороны, Почеттино попал в сказку, ведь какой тренер не мечтает о такой «головной боли». С другой же стороны, эта головная боль действительно будет, потому что, имея в таком количестве звёзд мирового уровня, очень сложно будет удволетворить потребности всех и не допустить раздора в команде. Понаблюдаем, как аргентинский специалист справится с этим.

Николай Алексеев