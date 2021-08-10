«Матч ТВ» пообещал показать первый матч «ПСЖ» с Месси: когда и во сколько

Дебют Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» можно будет увидеть в прямом эфире в субботу. «Матч ТВ» поставил в свою сетку передач противостояние парижан со «Страсбургом» во втором туре чемпионата Франции.

Ранее журналист Василий Конов задавался вопросом, не пересечется ли игра парижан с «топовым матчем РПЛ». Его опасения были напрасными, трансляция запланирована на 21:55 сразу после завершения игры четвертого тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо».

Если не получится посмотреть телеэфир, тогда вам пригодится текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Напомним, что во вторник 10 августа Месси стал игроком «ПСЖ».