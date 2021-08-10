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Франция. Лига 1

«Матч ТВ» пообещал показать первый матч «ПСЖ» с Месси: когда и во сколько

10 Августа 2021 • 19:32 Комментировать (4)
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Дебют Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» можно будет увидеть в прямом эфире в субботу. «Матч ТВ» поставил в свою сетку передач противостояние парижан со «Страсбургом» во втором туре чемпионата Франции.

Ранее журналист Василий Конов задавался вопросом, не пересечется ли игра парижан с «топовым матчем РПЛ». Его опасения были напрасными, трансляция запланирована на 21:55 сразу после завершения игры четвертого тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо».

Если не получится посмотреть телеэфир, тогда вам пригодится текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Напомним, что во вторник 10 августа Месси стал игроком «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
10 Августа 2021 в 20:35
Не думаю что парижане выпустят его при первой же возможности...
Nashterator
10 Августа 2021 в 20:14
Ахмат Динамо, действительно топовый матч РПЛ. Главное не пропустить
PoliticExpert
10 Августа 2021 в 19:51
Как прекрасно, что покажут и Ахмат тоже, такой топище пропустить было бы непростительно.
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