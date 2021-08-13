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Франция. Лига 1

​Месси не попал в ориентировочный состав «ПСЖ» на ближайший матч

13 Августа 2021 • 19:40 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.20 7.10 12.80
14.08 22:00
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Лионель Месси уже тренируется с «ПСЖ», но когда звёздный аргентинец сможет дебютировать за новую команду, пока непонятно. Слова главного тренера парижан Маурисио Почеттино дают понять, что участие Месси в субботней битве Лиги 1 против «Страсбурга» маловероятно.

Не оказалось Лионеля Месси и в ориентировочном составе «ПСЖ» на игру со «Страсбургом», что можно увидеть на портале LiveResult. Ожидается, что с первых минут на поле выйдут такие игроки: Навас – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Верратти, Паредес, Вейналдум – ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Добавим, что за «ПСЖ» Лионель Месси будет выступать по тридцатым номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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