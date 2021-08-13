​Месси не попал в ориентировочный состав «ПСЖ» на ближайший матч

Лионель Месси уже тренируется с «ПСЖ», но когда звёздный аргентинец сможет дебютировать за новую команду, пока непонятно. Слова главного тренера парижан Маурисио Почеттино дают понять, что участие Месси в субботней битве Лиги 1 против «Страсбурга» маловероятно.

Не оказалось Лионеля Месси и в ориентировочном составе «ПСЖ» на игру со «Страсбургом», что можно увидеть на портале LiveResult. Ожидается, что с первых минут на поле выйдут такие игроки: Навас – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Верратти, Паредес, Вейналдум – ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Добавим, что за «ПСЖ» Лионель Месси будет выступать по тридцатым номером.