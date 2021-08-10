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Франция. Лига 1

Месси: «Не могу дождаться, когда ступлю на поле «Парк де Пренс»

10 Августа 2021 • 23:47 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Лионель Месси дал первые комментарии официальному сайту «ПСЖ» после перехода в парижский клуб.

Аргентинец заявил, что с нетерпением ждет, когда начнется новый этап в его карьере. Сказал, что уровень парижан полностью отвечает его амбициям. Также 34-летний нападающий отметил, какие выдающиеся игроки выступают за клуб, и выразил надежду добиться чего-то значительного для «ПСЖ» и его поклонников.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси успешно прошел медобследование в парижском клубе, примерил майку с 30-м номером и подписал контракт на два года. Его дебют за новую команду ожидается в эти выходные в матче чемпионата Франции против «Страсбурга».

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Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
11 Августа 2021 в 00:18
быстро переобулся , мог бы уже добавить что давно об этом мечтал , амбиции , эх Месси , там такой же ,,амбициозный ,, твой попсовый кореш который хотел выйти из твоей тени , да так вышел что мало кто помнит о нем , так и ты там свои амбиции найдешь ...
Id152079006
11 Августа 2021 в 00:04
Шейхи обеспечат гному ЗМ на годы вперёд. Пока в коляске вывозить не начнут.
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