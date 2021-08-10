Месси: «Не могу дождаться, когда ступлю на поле «Парк де Пренс»

Лионель Месси дал первые комментарии официальному сайту «ПСЖ» после перехода в парижский клуб.

Аргентинец заявил, что с нетерпением ждет, когда начнется новый этап в его карьере. Сказал, что уровень парижан полностью отвечает его амбициям. Также 34-летний нападающий отметил, какие выдающиеся игроки выступают за клуб, и выразил надежду добиться чего-то значительного для «ПСЖ» и его поклонников.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси успешно прошел медобследование в парижском клубе, примерил майку с 30-м номером и подписал контракт на два года. Его дебют за новую команду ожидается в эти выходные в матче чемпионата Франции против «Страсбурга».