Отец Месси подтвердил, что Лионель сегодня станет игроком «ПСЖ»

Лионель Месси сегодня станет игроком «ПСЖ». Эту информацию подтвердил отец бывшего нападающего «Барселоны» Хорхе Месси, передаёт La Sexta.

Отец Лионеля рассказал об этом по прибытии в аэропорт. Как сообщает источник, игрок прилетит в Париж во вторник и подпишет контракт с парижским клубом на два года с опцией продления ещё на один.

Напомним, что Месси на протяжении всей карьеры играл за «Барселону». В этом году он не смог продлить контракт с каталонцами из-за правил Ла Лиги. Позже президент клуба Жоан Лапорта сообщил, что аргентинец продолжит карьеру в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Месси будет играть в парижском клубе под 30-м номером.