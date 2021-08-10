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Франция. Лига 1

Отец Месси подтвердил, что Лионель сегодня станет игроком «ПСЖ»

10 Августа 2021 • 14:28 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Лионель Месси сегодня станет игроком «ПСЖ». Эту информацию подтвердил отец бывшего нападающего «Барселоны» Хорхе Месси, передаёт La Sexta.

Отец Лионеля рассказал об этом по прибытии в аэропорт. Как сообщает источник, игрок прилетит в Париж во вторник и подпишет контракт с парижским клубом на два года с опцией продления ещё на один.

Напомним, что Месси на протяжении всей карьеры играл за «Барселону». В этом году он не смог продлить контракт с каталонцами из-за правил Ла Лиги. Позже президент клуба Жоан Лапорта сообщил, что аргентинец продолжит карьеру в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Месси будет играть в парижском клубе под 30-м номером.

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