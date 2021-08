Каким был мир, когда Месси дебютировал за «Барселону»: Тогда ещё не было айфона!

Лионель Месси покидает «Барселону», контракт с «ПСЖ» уже в кармане. Уходит целая эпоха. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как изменился мир за это время.

Лионель Месси впервые появился в товарищеском матче за «Барселону» в 2003 году. 16 ноября он вышел в товарищеском матче с «Порту». С тех пор прошло 18 лет, и изменилось почти всё. Кстати, в самом «Порту» ещё даже не догадывались, что буквально через полгода после встречи с юным Месси Жозе Моуринью приведёт команду к победе в Лиге чемпионов.

Embed from Getty Images

За пять месяцев до дебюта Месси «Спартак» выиграл Кубок России, и это был последний трофей в карьере Олега Романцева. В чемпионате же ЦСКА как раз взял первое чемпионство в эпоху Гинера. Кстати, в том же сезоне в большом футболе дебютировал Игорь Акинфеев, причём, в отличие от Месси, играл в основе «армейцев».

«Манчестер Сити» в том сезоне в Английской премьер-лиге занял 16-е место, а Тьерри Анри привёл «Арсенал» к последнему пока в истории лондонцев чемпионству. Бундеслигу выиграл «Вердер», который за время Месси из топ-клуба превратился в участника второго дивизиона. В Испании в свою очередь к последнему пока чемпионству неслась «Валенсия», а ещё в топ-4 того сезона был «Депортиво».

16 ноября 2003 года 1 доллар можно было купить за 29,8 рубля, а 1 евро – за 35,1. Цена акции Apple составляла 21,1 доллара США, а до появления первого айфона оставалось ещё около трёх лет. Кстати, всего через три месяца после дебюта Месси в России стартует Facebook.

В кинотеатрах шёл мультик «В поисках Немо» и фильм «Матрица: Революция». Чуть ранее в 2003-м на экранах появились «Властелин колец: Возвращение короля» и «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», а в 2004-м выйдет «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Из колонок звучат песни «Bring me to life» (Evanescence), «Seven nation army» (The White Stripes), «In Da Club» (50 cents), «American life» (Madonna), «Family Portrait» (Pink), «Невеста» (Глюк’Oza), «А я всё летала» («Блестящие»).

Embed from Getty Images

В России к концу подходит первый президентский срок Владимира Путина, но уже менее чем через полгода он переизберётся на второй. Пока же Ахмат Кадыров за месяц до дебюта Месси вступил в должность президента Чеченской Республики, не предполагая, что через полгода погибнет во время взрыва. Михаил Ходорковский на момент матча аргентинца был только-только арестован. В Грузии в ноябре 2003 года начинается «революция роз», в результате которой к власти придёт Михаил Саакашвили, а свергнутый Саддам Хусейн через месяц будет арестован.

18 лет – кажется, совсем небольшой срок. Тем не менее жизнь кардинально изменилась.

Андрей Центров