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Франция. Лига 1

Фанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе перед стартом матча со «Страсбургом»

14 Августа 2021 • 22:01 Комментировать
ПСЖ
3:1
Страсбург
1.22 6.80 11.50
2-й тайм
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Фанаты «ПСЖ» освистали имя нападающего своей любимой команды Килиана Мбаппе, когда его при объявлении составов перед стартом поединка со «Страсбургом» произносил диктор по стадиону. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Напомним, трансферная сага с участием Мбаппе продолжается. Ранее стало известно, что игрок сообщит о решении по своему будущему в понедельник. Мадридский «Реал» готов предложить футболисту шестилетний контракт с зарплатой около 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе отыграл за парижский клуб 31 матч, в котором оформил 27 мячей и 7 голевых пасов. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе Страсбург
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