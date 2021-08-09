Брат владельца «ПСЖ» подтвердил переход Месси

Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ», подтвердил в «Твиттере» брат владельца французского клуба Халиф бин Хамада аль-Тани.

По его словам, все слухи о будущем аргентинского футболиста не являются правдой. Месси точно перейдет в «Пари Сен-Жермен». Завершение сделки должно произойти в ближайшие дни, когда 6-кратный обладатель «Золотого мяча» прибудет во французскую столицу.

Нужно напомнить, что Лионель Месси и «Барселона» не смогли добиться продления контракта из-за финансовых сложностей. Вчера прошла пресс-конференция, где 34-летний футболист простился с клубом, в котором провел всю карьеру.