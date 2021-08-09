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Франция. Лига 1

Брат владельца «ПСЖ» подтвердил переход Месси

09 Августа 2021 • 23:22 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ», подтвердил в «Твиттере» брат владельца французского клуба Халиф бин Хамада аль-Тани.

По его словам, все слухи о будущем аргентинского футболиста не являются правдой. Месси точно перейдет в «Пари Сен-Жермен». Завершение сделки должно произойти в ближайшие дни, когда 6-кратный обладатель «Золотого мяча» прибудет во французскую столицу.

Нужно напомнить, что Лионель Месси и «Барселона» не смогли добиться продления контракта из-за финансовых сложностей. Вчера прошла пресс-конференция, где 34-летний футболист простился с клубом, в котором провел всю карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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