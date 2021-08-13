​Дебют Месси, судя по всему, откладывается

Всё говорит о том, что Лионель Месси не дебютирует за «ПСЖ» в матче против «Страсбурга» 14 августа. Об этом информируют СМИ во Франции и Испании, да и слова Маурисио Почеттино наводят на такие мысли.

«Сегодня Лео провёл только вторую тренировку после финала Кубка Америки, состоявшегося месяц назад. Идея в том, чтобы посмотреть на него и оценить, как он себя чувствует. Мы поговорим с ним и узнаем, когда он будет готов», - сказал Почеттино на пятничной пресс-конференции.

Напомним, что Лионель Месси подписал с «ПСЖ» контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.