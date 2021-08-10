Месси возьмёт в «ПСЖ» номер, под которым дебютировал за «Барселону»

Потенциальный новичок «ПСЖ» Лионель Месси определился с игровым номером, под которым будет выступать за французскую команду.

Как сообщает газета Marca, аргентинский голеадор решил отказаться от десятого номера, под которым сейчас играет бразилец Неймар. Лео решил взять 30-й номер. Именно с этим номером на футболке аргентинец дебютировал за каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что Месси договорился о контракте с руководством парижского клуба. Во французском гранде он будет получать 50 миллионов евро в год. Нападающий достанется «ПСЖ» бесплатно, поскольку сейчас находится в статусе свободного агента.