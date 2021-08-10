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Франция. Лига 1

Месси возьмёт в «ПСЖ» номер, под которым дебютировал за «Барселону»

10 Августа 2021 • 10:32 Комментировать (1)
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Потенциальный новичок «ПСЖ» Лионель Месси определился с игровым номером, под которым будет выступать за французскую команду.

Как сообщает газета Marca, аргентинский голеадор решил отказаться от десятого номера, под которым сейчас играет бразилец Неймар. Лео решил взять 30-й номер. Именно с этим номером на футболке аргентинец дебютировал за каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что Месси договорился о контракте с руководством парижского клуба. Во французском гранде он будет получать 50 миллионов евро в год. Нападающий достанется «ПСЖ» бесплатно, поскольку сейчас находится в статусе свободного агента.

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Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
10 Августа 2021 в 10:55
Писец, Барса ещё и в минусе осталась, раньше надо было сплавлять его, хоть что-то бы получили)).Если Месси придёт то думаю Мбаппе не задержится долго в ПСЖ .
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