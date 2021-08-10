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Франция. Лига 1

Рамос рискует пропустить ещё два месяца

10 Августа 2021 • 21:45 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос в ближайшие два месяца может не выйти на поле, сообщает Infosport.

Последние недели испанец восстанавливался после травмы голени. Рамос недавно приступил к тренировкам, однако выяснилось, что нога еще не готова к полноценным нагрузкам. В связи с этим 34-летний защитник вынужден был снизить темпы восстановления. Ожидается, что дебютировать в составе «ПСЖ» игрок сможет не раньше, чем через месяц, В худшем случае возвращение может занять больше времени.

Серхио Рамос стал футболистом парижского клуба 8 июля и подписал контракт до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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