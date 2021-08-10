Рамос рискует пропустить ещё два месяца

Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос в ближайшие два месяца может не выйти на поле, сообщает Infosport.

Последние недели испанец восстанавливался после травмы голени. Рамос недавно приступил к тренировкам, однако выяснилось, что нога еще не готова к полноценным нагрузкам. В связи с этим 34-летний защитник вынужден был снизить темпы восстановления. Ожидается, что дебютировать в составе «ПСЖ» игрок сможет не раньше, чем через месяц, В худшем случае возвращение может занять больше времени.

Серхио Рамос стал футболистом парижского клуба 8 июля и подписал контракт до 2023 года.