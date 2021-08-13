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Франция. Лига 1

​«ПСЖ» рассказал, когда за клуб дебютирует Рамос

13 Августа 2021 • 15:45 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.20 7.10 12.80
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В пятницу «ПСЖ» поделился новостями о состоянии футболистов, испытывающих проблемы со здоровьем. Среди прочего, клуб проинформировал общественность о ситуации новичка команды Серхио Рамоса. Испанец постепенно возвращается к занятиям, однако в ближайшее время его дебют не состоится. Рамос сможет выйти на поле после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Добавим, что первый матч после ближайшей международной паузы «ПСЖ» проведёт 12 сентября. Соперником команды Маурисио Почеттино будет «Клермон».

Напомним, что летом Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» как свободный агент и заключил контракт на два года.

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ПСЖ Серхио Рамос
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