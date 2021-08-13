Мадридский «Реал» планирует в ближайшее время сделать официальный запрос парижскому «Пари Сен-Жермену» о покупке Килиана Мбаппе. Испанский клуб готов отдать за игрока около 120 миллионов евро, об этом заявляет Le Parisien.

В этом сезоне француз провёл один матч, в котором ассистировал партнёру по команде. Его текущее соглашение c «ПСЖ» заканчивается в июне 2022 года. Форвард оценивается в 160 миллионов евро.

Также сообщается, что «сливочные» готовы избавиться от ряда футболистов, чтобы сократить зарплатную ведомость для подписания Килиана. Среди игроков, которыми готовы пожертвовать, есть Иско, Гарет Бэйл, Лука Модрич, a также Мартин Эдегор.