Один из лучших футболистов современности Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ», в котором проведёт следующие два сезона с опцией продления соглашения еще на год. Об этом сообщила пресс-служба клуба Лиги 1.

Во вторник аргентинец прилетел в Париж, где встретился с болельщиками и прошел медосмотр. Поздно вечером Месси посетил «Парк де Пренс» и впервые примерил на себя игровую форму «Пари Сен-Жермен». После этого было объявлено о его трансфере.

Напомним, что Месси является настоящей легендой «Барселоны», с которой выиграл множество трофеев, а также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Дебют Лионеля Месси в «ПСЖ» намечен на субботу, когда его новая команда дома сыграет против «Страсбурга».