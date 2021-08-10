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Франция. Лига 1

Месси подписал контракт с «ПСЖ» официально

10 Августа 2021 • 23:28 Комментировать (3)
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Один из лучших футболистов современности Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ»,  в котором проведёт следующие два сезона с опцией продления соглашения еще на год. Об этом сообщила пресс-служба клуба Лиги 1.

Во вторник аргентинец прилетел в Париж, где встретился с болельщиками и прошел медосмотр. Поздно вечером Месси посетил «Парк де Пренс» и впервые примерил на себя игровую форму «Пари Сен-Жермен». После этого было объявлено о его трансфере.

Напомним, что Месси является настоящей легендой «Барселоны», с которой выиграл множество трофеев, а также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Дебют Лионеля Месси в «ПСЖ» намечен на субботу, когда его новая команда дома сыграет против «Страсбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
11 Августа 2021 в 00:06
увеличение просмотров матчей ПСЖ гарантировано.
3Tituli
10 Августа 2021 в 23:58
Отличное усиление, теперь должны затащить французскую лигу.
Nе gustа
10 Августа 2021 в 23:39
ай Геймар уже собираец чемодан штоб бежац из тени Барина
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