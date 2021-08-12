Лионель Месси стал игроком «ПСЖ» и уже начал тренироваться с командой. На переход звёздного аргентинца в ряды парижан отреагировал Килиан Мбаппе. Он сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере», объединив четыре свои фотографии с Лионелем Месси.

«Добро пожаловать в Париж, Лео», - таким текстом сопроводил фотографии Килиан Мбаппе.

Напомним, что Лионель Месси на днях заключил с «ПСЖ» трудовое соглашение. Оно рассчитано на два ближайших сезона и может быть продлено ещё на один год. За парижскую команду Месси будет играть с номером 30 на футболке.

Во втором туре Лиги 1 «ПСЖ» примет «Страсбург». Игра пройдёт 14 августа.