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Франция. Лига 1

​Мбаппе отреагировал на переход Месси в «ПСЖ» фото

12 Августа 2021 • 15:49 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Лионель Месси стал игроком «ПСЖ» и уже начал тренироваться с командой. На переход звёздного аргентинца в ряды парижан отреагировал Килиан Мбаппе. Он сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере», объединив четыре свои фотографии с Лионелем Месси.

«Добро пожаловать в Париж, Лео», - таким текстом сопроводил фотографии Килиан Мбаппе.

 

Напомним, что Лионель Месси на днях заключил с «ПСЖ» трудовое соглашение. Оно рассчитано на два ближайших сезона и может быть продлено ещё на один год. За парижскую команду Месси будет играть с номером 30 на футболке.

Во втором туре Лиги 1 «ПСЖ» примет «Страсбург». Игра пройдёт 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
12 Августа 2021 в 15:58
Лео вообще должен преклонить колено перед Мбаппе.)))
ARTUR
12 Августа 2021 в 16:06
)))
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