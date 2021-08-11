Фабрегас - о переходе Месси в «ПСЖ»: «Монако» не намерен сдаваться»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал переход Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Безусловно, «ПСЖ» сейчас лучшая команда Лиги, но это им ничего не гарантирует. В футболе всегда нужно стремиться к успеху и мы готовы к этому. Кто мог предположить год назад, что «Лилль» станет чемпионом? Никто, даже сами футболисты «Лилля». У нас молодая и хорошая команда, поэтому мы не намерены сдаваться раньше времени», - цитирует испанца Evening Standard.

Напомним, что Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ» на два года с опцией продления ещё на один. В новом клубе он будет выступать под 30-м номером.