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Франция. Лига 1

Фабрегас - о переходе Месси в «ПСЖ»: «Монако» не намерен сдаваться»

11 Августа 2021 • 18:58 Комментировать
Лорьян
...
Монако
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13.08 22:00
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал переход Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Безусловно, «ПСЖ» сейчас лучшая команда Лиги, но это им ничего не гарантирует. В футболе всегда нужно стремиться к успеху и мы готовы к этому. Кто мог предположить год назад, что «Лилль» станет чемпионом? Никто, даже сами футболисты «Лилля». У нас молодая и хорошая команда, поэтому мы не намерены сдаваться раньше времени», - цитирует испанца Evening Standard.

Напомним, что Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ» на два года с опцией продления ещё на один. В новом клубе он будет выступать под 30-м номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лионель Месси ПСЖ Cеск Фабрегас
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