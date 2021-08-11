Президент «ПСЖ»: Я счастлив, что Лионель Месси решил присоединиться к нам

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в интервью официальному сайту клуба поделился впечатлениями после перехода Лионеля Месси.

По его словам, он сейчас очень рад тому, что такой футболист решил присоединиться к «Пари Сен-Жермен». И Месси, и клуб выразили желание выигрывать трофеи на самом высоком уровне. Трансфер аргентинца можно считать продолжением уже привычной политики клуба, которая направлена на приобретение исполнителей мирового класса.

Нассер Аль-Хелаифи также добавил, что с нетерпением ждет, когда команда под руководством Маурисио Почеттино и его помощников войдет в историю футбола.