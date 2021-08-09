Вместо Парижа Месси находится в своем доме в Барселоне

Нападающий Лионель Месси, который в ближайшее время может подписать контракт с «ПСЖ» находится в своём в доме в Барселоне, передаёт журналистка Мария Гарридо. Ранее сообщалось, что игрок сегодня должен прилететь в Париж, чтобы пройти медосмотр.

По информации источника, аргентинец сейчас находится в своём доме в Барселоне вместе с нападающим Луисом Суаресом, с которым они вместе играли за «Барселону».

Ранее журналист Николо Скира сообщил, что Месси уже прибыл в Париж и в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ». Болельщики парижского клуба уже собрались возле офиса парижан, чтобы поприветствовать аргентинца.

Напомним, что Месси не смог продлить контракт с «Барселоной» из-за правил Ла Лиги. Президент каталонцев Жуан Лапорта заявил, что он продолжит карьеру в «ПСЖ».