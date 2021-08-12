Месси будет получать в «ПСЖ» 41 миллион евро в год

Лионель Месси 10 августа подписал двухлетний контракт c французским «Пари Сен-Жермен». Игрок будет получать около 41 миллионов евро в год, c учётом выплаты всех налогов, об этом сообщает Le Parisien.

Эту колоссальную сумму, клуб надеется быстро окупить с получением крупных экономических выгод, ожидаемых от этого трансфера.

Это значить, что теперь аргентинец является самым высокооплачиваемым футболистом в истории французского чемпионата. На второе место опустился Неймар, его зарплата составляет 37 миллионов евро за год.

Ранее сообщилось, что испанская «Барселона» должна выплатить Месси долг 39 миллионов евро.