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Франция. Лига 1

Первые фото Месси в качестве игрока «ПСЖ» фото

10 Августа 2021 • 17:48 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Во вторник 10 августа один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси прилетел в Париж и подписал контракт с «ПСЖ». Легендарного аргентинца встретили тысячи болельщиков как в аэропорту, так и у офиса «Пари Сен-Жермен». Напомним, что Месси заключил контракт на два года. Ранее ему не удалось продлить соглашение с «Барселоной» из-за финансовых ограничений со стороны руководства испанской Ла Лиги.

Предлагаем вашему вниманию подборку снимков Лионеля Месси на пути в Париж и во время презентации.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Beorn_n
10 Августа 2021 в 18:26
Ну удачи ему.
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