Во вторник 10 августа один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси прилетел в Париж и подписал контракт с «ПСЖ». Легендарного аргентинца встретили тысячи болельщиков как в аэропорту, так и у офиса «Пари Сен-Жермен». Напомним, что Месси заключил контракт на два года. Ранее ему не удалось продлить соглашение с «Барселоной» из-за финансовых ограничений со стороны руководства испанской Ла Лиги.

Предлагаем вашему вниманию подборку снимков Лионеля Месси на пути в Париж и во время презентации.

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