Месси и Неймар пропустят матч со «Страсбургом»

Как и ожидалось, дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси за «ПСЖ» откладывается. 34-летний форвард не включен в заявку команды на поединок второго тура Лиги 1 против «Страсбурга». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Звездный новичок пока не готов играть. Месси совсем недавно вышел из отпуска и постепенно набирает кондиции на тренировках.

Стоит отметить, что в предстоящем матче Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на других звезд команды. Игру пропустят Джанлуиджи Доннарумма, Анхель ди Мария, Марко Верратти, Маркиньос, Неймар и Леандро Паредес.

Матч «ПСЖ» - «Страсбург» пройдет в Париже 14 августа, начало - 22:00 мск.