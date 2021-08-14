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Франция. Лига 1

Месси и Неймар пропустят матч со «Страсбургом»

14 Августа 2021 • 12:42 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Страсбург
1.20 7.10 12.80
Через 6 ч. 48 мин.
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Как и ожидалось, дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси за «ПСЖ» откладывается. 34-летний форвард не включен в заявку команды на поединок второго тура Лиги 1 против «Страсбурга». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Звездный новичок пока не готов играть. Месси совсем недавно вышел из отпуска и постепенно набирает кондиции на тренировках.

Стоит отметить, что в предстоящем матче Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на других звезд команды. Игру пропустят Джанлуиджи Доннарумма, Анхель ди Мария, Марко Верратти, Маркиньос, Неймар и Леандро Паредес.

Матч «ПСЖ» - «Страсбург» пройдет в Париже 14 августа, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Неймар
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Комментарии (2)
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ARTUR
14 Августа 2021 в 13:54
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ARTUR
14 Августа 2021 в 13:54
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14.08  18:00 Лилль ... Ницца 1.8 3.5 4.75
14.08  22:00 ПСЖ ... Страсбург 1.2 7.1 12.8
15.08  14:00 Анже ... Лион
15.08  16:00 Брест ... Ренн
15.08  16:00 Нант ... Метц 2.35 3.25 3.15
15.08  16:00 Реймс ... Монпелье 2.65 3.15 2.8
15.08  16:00 Клермон Фут ... Труа 2.05 3.45 3.65
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